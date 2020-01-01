هاليب: أتمنى العودة من بوابة باليرمو

عبرت نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الثانية عالميا، اليوم الأحد عن أملها في المشاركة في بطولة باليرمو المفتوحة، في أغسطس المقبل، وهي أول بطولة ينظمها اتحاد اللاعبات المحترفات منذ توقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 سريع العدوى.

وقالت بطلة ويمبلدون في العام الماضي للصحفيين في مدينة كلوج-نابوكا الرومانية قبل عودتها للملاعب بعد غياب استمر قرابة أربعة أشهر ونصف "لم أتخذ بعد قرارا قاطعا لكني أتمنى أن أبدأ عودتي للملاعب في باليرمو".

وأضافت اللاعبة الرومانية "الأمور صعبة في ظل توقف البطولات، أتمنى أن نتمكن من السفر بسلاسة ودون خوف قريبا لأن الوضع مقلق نوعا ما".

وأردفت قائلة "لقد تغيرت حياتي لكن عدم سفري كثيرا كان أمرا جيدا أيضا لأنني حصلت على راحة طويلة كنت بحاجة إليها، أتمنى أن يكون كل الجنون انتهى".

ولم تشارك هاليب (28 عاما) في أي بطولة منذ فوزها على لاعبة كازاخستان إيلينا ريباكينا في نهائي بطولة دبي في 22 فبراير.

ووافقت هاليب على خوض مباراة استعراضية في الزوجي إلى جانب مواطنتها هوريا تيكو اليوم الأحد في كلوج-نابوكا.

وقالت اللاعبة الشهيرة عن ذلك "أفتقد المباريات وأستمتع حقا بالمشاركة في هذه البطولة".