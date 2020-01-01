 تزايد الآمال في إسبانيا حول عودة السياح خلال موسم الصيف - بوابة الشروق
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تزايد الآمال في إسبانيا حول عودة السياح خلال موسم الصيف

علم أسبانيا
علم أسبانيا
لندن - أ ش أ:
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 11:06 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 11:06 ص

تتزايد الآمال بإسبانيا في عودة السياحة وانتعاشها خلال موسم الصيف، مع انتهاء إجراءات الحظر التي تم فرضها لشهور لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة للكثيرين، فإن السؤال هذا الصيف هو ما إذا كان سيتمكن المواطنون من التوجه إلى الشاطئ، ومع عودة المنتجعات على طول الساحل الإسباني ببطء إلى الحياة ، فإن الأمل هو عودة السياح.

ومن المقرر أن تستأنف الرحلات إلى وجهات على طول ساحل كوستا ديل سول المشبع بالشمس في إسبانيا، بعد أشهر مع عدم وجود أعمال، يتم إعادة فتح الفنادق والمطاعم والحانات ويتم وضع تدابير السلامة لمنع تفشي فيروس كورونا.

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