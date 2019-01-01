وزير الاقتصاد الألماني يتوقع نهاية الانكماش الاقتصادي ببلاده في ظل أزمة كورونا في الخريف

صرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، بأنه يرى أنه من الممكن أن ينتهي الانكماش الاقتصادي في ظل وباء كورونا في فصل الخريف.

وقال ألتماير لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إنني متأكد أننا من الممكن أن نوقف انكماش اقتصادنا بعد العطلة الصيفية، وأن الاقتصاد في ألمانيا سيعاود نموه اعتبارا من أكتوبر بحد أقصى".

وأشار الوزير الاتحادي إلى أنه صحيح أن الاقتصاد الألماني سوف ينكمش بنسبة 6% في عام 2020، إلا أنه يتوقع نموا بنسبة تزيد على 5% لعام 2021.

وبالنظر إلى تطور سوق العمل، أعرب ألتماير عن تفاؤله، وقال إنه يتوقع حدوث تحسن اعتبارا من نوفمبر القادم، موضحا: "أتوقع أننا سوف نستمر في معايشة ذروة أعداد العاطلين بسبب كورونا في هذا العام حتى شهر أكتوبر تقريبا"، لافتا إلى أنه يهدف للعودة إلى تحقيق مستوى التوظيف الذي كانت عليه البلاد قبل أزمة كورونا، حتى عام 2022.

يذكر أن معهد "إيفو" الألماني توقع مؤخرا انتعاشا قويا للاقتصاد الألماني للنصف الثاني من العام الجاري بعد انتهاء الركود الناتج عن أزمة كورونا. وتوقع الباحثون بمعهد إيفو تراجع الأداء الاقتصادي الألماني بشكل عام في 2020 بنسبة 7ر6% مقارنة بعام 2019. وتوقع المعهد نموا بنسبة 4ر6% لعام 2021.