وزارة الدفاع الجزائرية تنعي قائدا عسكريا بارزا

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نعت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الأحد، اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، إن اللواء علايمية توفي فجر اليوم الأحد بالمستشفى المركزي للجيش في العاصمة الجزائرية إثر "مرض عضال"، دون المزيد من التفاصيل بشأن حالته.

وتقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بأصدق التعازي والمواساة لعائلة المرحوم وكل أفراد الجيش الجزائري.

بدوره، تقدم الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري بتعازيه الخالصة إلى أسرة الفقيد وأقاربه.