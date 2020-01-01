 تقارير: منظومة باتريوت تصد صاروخا استهدف مقر السفارة الأمريكية في بغداد - بوابة الشروق
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تقارير: منظومة باتريوت تصد صاروخا استهدف مقر السفارة الأمريكية في بغداد

(د ب أ)
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 9:06 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 9:06 ص

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الأحد بأن منظومة صواريخ باتريوت صدت هجوما بصاروخ كاتيوشا استهدف مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني أن "صاروخا من نوع كاتيوشا حاول استهداف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، إلا أن منظومة باتريوت أبعدته وسقط على إحدى الشقق السكنية القريبة من السفارة".

وأضاف المصدر أن "سقوط الصاروخ أدى إلى إصابة طفل وإلحاق أضرار مادية بالشقة".

وكان قد تم الإعلان أمس أن القوات الأمريكية أجرت اختبارا لصواريخ باتريوت لحماية مقر السفارة الأمريكية ببغداد.


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