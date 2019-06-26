قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، والمتابع لحالة الفنانة رجاء الجداوي، إن الراحلة كانت متماسكة لآخر لحظة، مشيرًا إلى أنها كانت مصدر تفاؤل وأمل لكل من حولها بمستشفى العزل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الأحد، أن «الجداوي» كانت مثال للقوة والتحمل والتفاؤل، لافتًا إلى أن الله تغمدها برحمته.

ولفت إلى أن الراحلة رغبت في توجيه رسالة للمواطنين، خلال فترة تحسنها بالمستشفى، بأهمية تقدير ما يقوم به الطاقم الطبي وأهمية الحرص على النفس والصحة، متابعًا: «آخر رسالة لينا قالت فيها ربنا يكرمكم بكل الشغل اللي بتعملوه، كانت إنسانة جميلة».

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بالصحة إلى أهمية اتخاذ العبرة من وفاة الفنانة بعدم الأمان لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وخاصة لمن فقدوا اهتمامهم وخوفهم من الفيروس، واصفًا رحيل «الجداوي» بأنه «جرس إنذار».

وشيعت ظهر الأحد، جنازة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية بالعناية المركزة، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وتلقت «الجداوي» العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية منذ أكثر من شهر وأجريت لها ثلاث مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس، وحصلت على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين.

ونُقلت إلى العناية المركزة في الثاني من يونيو الماضي، بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.