ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في باكستان إلى 228 ألفًا و474 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 228 ألفًا و474 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 آلاف و191 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 4 آلاف و712 حالة، وذلك عقب تسجيل 93 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 139 ألفًا و830 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.