الأردن يسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي الإصابات منذ بدء الوباء إلى 1164.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الأحد، أوضح «جابر» خلال مؤتمر صحفي أن الحالات الجديدة توزعت على النحو الآتي: ثلاث حالات لسائقي شاحنات على معبر العمري أحدهم أردني، وحالتان على معبر الكرامة لغير أردنيين، وثمانِ حالات من فنادق الحجر قادمين من السعودية والإمارات ومصر، بالإضافة الى حالة محلية مخالطة لزوجها المصاب في مستشفى الأمير حمزة.

وأشار إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم 5508 فحوصات للكشف عن كورونا، ليصل العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء تفشي الفيروس في الأردن إلى 24393 فحصًا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 530 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 11 مليون إصابة.