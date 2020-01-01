مسئول بالجيش الليبي: مقتل أحد أهم القادة الأتراك إثر الغارات التي استهدفت قاعدة الوطية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن هناك أنباء مؤكدة بأن أحد أهم قادة الجيش التركي من بين قتلى الغارات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية العسكرية في ليبيا أمس السبت.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، مساء الأحد، أن غرب سرت هي منطقة عمليات وحظر جوي، معقبًا: «أي قوة تريد أن تتقدم في هذه المنطقة في وجود القوات المسلحة الليبية سيتم استهدافها».

وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول ليبيا أثناء تفقده للمنطقة الغربية، رفعت معنويات الشعب والجيش الليبي، ذاكرًا أن ردود الأفعال الدولية حول كلمة الرئيس السيسي كانت هامة جدًا وداعمة.

وتابع: «نحن نؤمن بأهمية مصر وقواتها الضاربة وإمكانياتها العسكرية خصوصاًا ونحن نواجه دولة مثل تركيا»، قائلًا إن تركيا بدأت تعيد حساباتها حتى في مسألة التقدم نحو سرت».

وأوضح أن أقرب نقطة من الممكن أن يتواجد فيها قوات الجيش التركي والمليشيات التابعة له هي مصراتة ومنطقة أخرى قريبة منها، لافتًا إلى أن حتى هذه المناطق لا يمكن حشد قوات بها.

واستهدفت غارات جوية قاعدة الوطية في ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية وعادت سالمة إلى قواعدها.

وتم تنفيذ تسع ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخراً في قاعدة الوطية.