رئيس جامعة طنطا يكرم أسرة الشهيد العقيد محمد إبراهيم

كرم الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أسرة الشهيد البطل العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله شهيد الواجب الوطني في سيناء، تقديرًا لبطولات وتضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة البواسل، حيث استقبل السيدة سامية توفيق زوجة الشهيد وأولاده بمقر جامعة طنطا، وتم تكريمهم وإهداء درع الجامعة إليهم.

وقال "سبع": "إن مصر عرفت طريقها جيداً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن وحدة الشعب والقوات المسلحة والشرطة كفيلة بالقضاء على الإرهاب ووضع حداً نهائيًا لجرائمه التي تخالف كل شرائع السماء، وقريباً سوف تنتصر مصر على بقايا الإرهاب، وترتفع رايتها بفضل الإرادة الحديدية التي لا تقهر لشعبنا وقواته المسلحة تحت قيادة الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن أبناء الشهداء هم أبناء الوطن وواجب علينا أن نقدم لهم الدعم والرعاية رداً للجميل وتقديرًا لبطولات شهدائنا".

وأعربت سامية توفيق زوجة الشهيد البطل "محمد إبراهيم" عن سعادتها البالغة بدعوة الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، واهتمامه بتكريمها وأبنائها تقديرًا منه لما قدمه الشهيد من تضحيات في سبيل الحفاظ علي الوطن، مشيرة إلى أن زوجها كان مستعداً لأن يجود بنفسه وروحه في سبيل الحفاظ على تراب سيناء الغالية، ورغم حبه الشديد لأبنائه وتعلقه بهم إلا أن حبه لأرض سيناء والحفاظ عليها كان أسمى وأغلى.

وأضافت أن الشهيد فضل خدم على أرض سيناء قرابة أربعة أعوام، مثمنًا الشهادة على هذه الأرض، مؤكدة أن استشهاده وسام وفخر وعزه لها ولأبنائه".