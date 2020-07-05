وزير الصحة العراقي: الخروج من خطر كورونا يعتمد على وعي المواطنين

أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الأحد، أن مؤشرات انحسار الوباء وخروج البلاد من دائرة خطر كورونا يعتمد على مدى التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الوقائية والصحية، وهي الركن الأساس في احتواء الوباء.

وقال التميمي -حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"- إن "قطع سلسلة انتشار فيروس كورونا، وخروج البلاد من دائرة خطر الوباء يعتمد أساسا على التزام المواطنين باتباع الإرشادات الصحية سواء بالحجر المنزلي أو مراكز الحجر، وفقا لما يتم إقراره من الطبيب المختص".

وتوقع وزير الصحة "انحسار عدد الإصابات في حال استمرار الالتزام بالتعليمات الصحية التي تصدر من قبل وزارة الصحة وخلية الأزمة"، مشددا على أن "عدم الالتزام الذي تشهده عدد من مناطق بغداد بالإجراءات الوقائية وعدم الالتزام بحظر التجوال، ومواصلة الممارسات الاجتماعية وفتح المقاهي وإقامة التجمعات والحفلات وغيرها ستكون لها تداعيات سلبية وزيادة في عدد الإصابات".

وأكد أن وزارة الصحة استنفدت كل جهودها وإمكانياتها لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على انتشاره، مع توفير أغلب المستلزمات الخاصة والإمكانيات واتساع خبرة ملاكات الوزارة في التعامل مع الوباء، مبينا أن "التزام ووعي المواطنين بخطورة الوباء والتقيد بالتعليمات الصحية المتبعة؛ هي الأساس في السيطرة والحد من انتشار سلسلة الفيروس".