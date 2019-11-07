حاسبات القاهرة تستحدث بكالوريوس الشبكات والأمن السيبراني بنظام الساعات المعتمدة



يبدأ نحو ٤٩ ألف طالب وطالبة على مستوى كليات جامعة عين شمس؛ غدا الإثنين، امتحانات الفرق النهائية، على أن تتراوح فترات الامتحانات في اليوم الواحد ما بين فترة واحدة ببعض الكليات كما في الهندسة، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، أو فترتان كما في كليات، الطب الحاسبات و المعلومات، الألسن، التربية، التربية النوعية، العلوم، الحقوق، أو أكثر من فترتين لتصل إلى ثلاث أو أربع فترات مثل كليات التجارة، الآداب، البنات.

ومن المقرر أن يصل متوسط عدد الطلاب في الفترة الواحدة بالكليات ما بين 200 - 1200 طالب تقريباً، وفقًا لعدد طلاب كل كلية.

وتفقد رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني، ونائبه الدكتور عبدالفتاح سعود، حملة تطهير وتعقيم شاملة لكافة الأبنية ومشتملاتها وملحقاتها بالإضافة إلى تنسيق اللاندسكيب والحرم الجامعي و الممرات وجميع المداخل و المخارج، ومراجعة كافة منافذ التهوية بأماكن انعقاد لجان الامتحانات سواء مدرجات، قاعات وسكاشن، معامل، ممرات.

وقال الدكتور عبدالفتاح سعود، إنه تم تحديد مسارات إجبارية لدخول وخروج الطلاب للجان؛ لتجنب أية تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان و تكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري للدخول والخروج.

وشدد على ضرورة التزام الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات بالاضافة إلى قياس درجة حرارتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مستقل داخل الكلية بعيداً عن أماكن الطلاب، مع التأكيد على عدم تعرض الملاحظين أو العمال لأي عزل أو حجر صحي خلال الثلاث أسابيع السابقة للعمل وإقرارهم ذلك ما أمكن.

وأشار إلى توفير الجامعة عبوات بلاستيكية ذات عجل لسهولة تخزين كراسات إجابات الطلاب لمدة 48 ساعة قبل تداولها ببن أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكنترولات، سعة كل عبوة 500 كراسة إجابة وسيتم توزيعها على الكليات وفقاً لنسبة عدد الطلاب بالفرق النهائية بكل كلية.

وأعلن عن تواجد 3 سيارات إسعاف إحداهما مقرها ثابت عند مبنى الامتحانات لخدمة الحرم الجامعي والحرم المقابل وحرم الجامعة بالعباية، والثانية بالإدارة الطبية جاهزة لأي طواريء استثنائية و الثالثة بكلية الزراعة، وقد تم التنسيق مع إسعاف القاهرة لتوفير سيارة إسعاف مجهزة للتواجد بكلتيى البنات، التربية، خلال فترة الامتحانات لتلافي أي أزمات طارئة للطالبات، كما تم توفير 2 فرقة طواريء طبية تتكون الفرقة الواحدة من دكتور و2 تمريض وموظف من الإدارة الطبية بحيث تتواجد بالحرم الجامعي الرئيسي لخدمة كليات الحرم الرئيسي والحرم المقابل وحرم الجامعة بالعباسية.

في سياق متصل، وافق مجلس جامعة القاهرة على استحداث برنامج بكالوريوس الشبكات والأمن السيبراني بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنظام الساعات المعتمدة، كأول برنامج من نوعه في الجامعات المصرية الحكومية يجمع بين المجالين.

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت، إن البرنامج يركز على تعليم المعارف الأساسية والمتقدمة في الوقاية والكشف والتصدي والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية، حيث يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بإطار تحليلي واسع لتقييم وحل مشاكل الأمن السيبراني باستخدام نهج متعدد التخصصات.

وأوضح أن مقررات البرنامج الدراسي يمكن إنهاؤها خلال أربع سنوات أكاديمية؛ تحتوى كل سنة على مستويين دراسيين، ويقوم كل طالب في السنة النهائية بالإشتراك مع بعض زملائه في تنفيذ مشروع تخرج تحت إشراف مشرف أكاديمي، كما يشتمل البرنامج على تدريب عملي في جهات معتمدة لربط الدراسة الأكاديمية بالواقع العملي.