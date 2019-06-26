إسبانيا تهدي المتحف القومي للحضارة المصرية كتيبات مترجمة لترويج السياحة

يلتقي، غدا الاثنين، سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل كاسارس، بصحبة المستشارة الثقافية بالسفارة، مونتسرات مومان، مع الدكتور أحمد الشربيني، مدير المتحف القومي للحضارة المصرية؛ لتقديم 2000 كتيب ومطوية وبوستر، مترجمة باللغة الإسبانية للمعرض الدائم بالمتحف؛ وذلك سعيا من السفارة لدعم السياحة الناطقة بالإسبانية أثناء زيارتهم لمتاحف مصر العظيمة.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الأحد، تعد هذه آخر فعالية ينظمها القسم الثقافي بالسفارة الإسبانية عقب تنظيم النسخة الثانية من جائزة الترجمة، وتنظيم مسابقة "بطل الرياضة في مصر"، وفعاليات القراءة الافتراضية لرواية "دون كيخوتي"، بمناسبة مئوية أديب إسبانيا الكبير، ميجل دي ثربانتيس، وقد جمعت هذه الفعالية أكثر من 200 من رواد الثقافة واللغة والصحافة في ذكرى اليوم العالمي للغة الإسبانية.