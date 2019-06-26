نعت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية، صباح اليوم الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلة: «نعزي أنفسنا والعالم العربي في وفاة الفنانة الرائعة والعظيمة والإنسانة».



وبكت «عبدالغني» خلال تقديمها لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الأحد، مضيفة: «هتوحشينا يا رجاء وهتوحشي صديقاتك المقربات الذين كانوا يخافون من هذه اللحظة».



وأشارت إلى أن «الجداوي» كانت حريصة على إرسال الرسائل الصوتية لأحبائها بشكل مستمر؛ حتى تطمئنهم على حالتها الصحية، أثناء انتشار شائعات وفاتها.



وأعربت عن أمنياتها بالدعاء للراحلة وإهداء ثواب قراءة القرآن لها، متابعة: «كانت خيرة ولم تترك مناسبة إلا وتقف بجوار الأشخاص، ولم تتأخر عن أداء أي واجب إنساني واجتماعي».



وشيعت ظهر الأحد، جنازة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية بالعناية المركزة، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».



وتلقت «الجداوي» العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية منذ أكثر من شهر وأجريت لها ثلاث مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس، وحصلت على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين.



ونُقلت إلى العناية المركزة في الثاني من يونيو الماضي، بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.





