رحلت صباح اليوم الفنانة رجاء الجداوي بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصيبت به بعد انتهاء تصوير آخر أعمالها الدرامية "لعبة النسيان" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

رجاء الجداوي هي فنانة مصرية قديرة عاصرت عمالقة الفن المصري وأهم رموزه مثل فاتن حمامة وأحمد مظهر ونادية لطفي ويوسف وهبي وكمال الشناوي وغيرهم، وهي من أكثر الفنانات اللاتي اشتركن مع الزعيم عادل إمام في السينما والمسرح والتليفزيون، حيث اشتركت معه في بطولة مسرحية "الواد سيد الشغال"، و"الزعيم"، ومسلسل "أحلام الفتى الطائر"، وفيلم "حنفي الأبهة"، وغيرها من الأعمال.

مشوارها مع عالم الفن يمتد لنحو 60 عاما شاركت خلالها في بطولة نحو 400 عمل فني سواء بالسينما أو الإذاعة والمسرح والتليفزيون، بخلاف تجاربها كمقدمة برامج خاصة فقرة "اسألوا رجاء" التي تقدمها مع الإعلامي عمرو أديب في كل برامج بداية من القاهرة اليوم ووصولا لبرنامج "الحكاية".

جدير بالذكر أن رجاء الجداوي مواليد 6 سبتمبر عام 1938 وهي ابنة شقيقة الفنانة والراقصة الراحلة تحية كاريوكا التي تولت رعايتها، والحقتها بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكرة.

عملت رجاء في بداية مشوارها كعارضة أزياء وفازت بجائزة ملكة جمال القطر المصري في عام 1958، وتزوجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق «حسن مختار» في 22 نوفمبر عام 1970 وأنجبت منه ابنتها أميرة.

لم ترتدي فستان فرح لظروف زيجتها السريعة وهو الأمر الذي سبب لها ما يشبه العقدة النفسية حيث صرحت في أكثر من مناسبة انه رغم ارتدائها فستان فرح اكثر من مرة لطبيعة عملها بالتمثيل والازياء الا ان حلم ارتداء الفستان يوم فرحها الذي لم يتحقق سبب لها وجعا لم تداويه الايام.

كانت بدايتها الفنية عام 1958 من خلال فيلم "غريبة"، ومن أبرز الأعمال السينمائية للراحلة أفلام: "دعاء الكروان"، و"إشاعة حب"، و"البيه البواب"، و"موعد على العشاء"، و"حدوتة مصرية"، و"لا تبكي يا حبيب العمر".

تميزت الفنانة رجاء الجداوي بخفة ظل أهلتها للعب أدوار كوميدية في كثير من الأعمال الفنية واجادت لعب الكوميديا بشياكة المرأة الارستقراطية وهي الشخصية التي ارتبطت بها في أعمال عديدة.

كانت من القلائل بين أبناء جيلها الذين تعاونوا فيما يعرف بموجة سينما الشباب التي بدأت في نهاية التسعينات حيث شاركت في بطولة أفلامهم بداية من فيلم "ليه خلتني أحبك"، و"فرقة بنات وبس"، ومرورا بـ"كركر" و"تيمور وشفيقة"، و"شيكمارا".

وتعد الجداوي من أكثر الفنانات مشاركة في الأعمال التليفزيونية منذ بداية التليفزيون المصري في الستينيات خلال فترة "الأبيض والأسود"، حيث شاركت في بطولة مسلسلات: "هند والدكتور نعمان"، و"أهلا أهلا بالسكان"، و"أنا وأنت وبابا في المشمش"، و"العائلة"، و"يوميات زوجة مفروسة"، و"الرجل الآخر"، و"نكدب لو قلنا مابنحبش".

وأعلنت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" عن وفاة والدتها، حيث كتبت: "مامي في ذمة الله".

وكانت الفنانة رجاء الجداوى مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها منذ فترة وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية إلى أن تم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، إلى أن وافتها المنية؛ بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لنحو 43 يوما.