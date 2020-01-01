حاسبات عين شمس تحصد المركز الأول في مسابقة «الهاكاثون الافتراضي»

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نظمت السفارة الأمريكية بالقاهرة بالمشاركة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مسابقة covid-19 virtual hackathon، وشارك فريق من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية.

عقدت المسابقة على ثلاث دورات وشارك بالمسابقة 726 فريق من مختلف الجامعات المصرية بإجمالي 1899 مشارك.

وحصل طلاب الفرقة الرابعة بالكلية المكون من كريم طارق مصطفي، كريم محمد إبراهيم، كريم إيهاب يحي، فادي أيمن كمال، أحمد محمود محمد، على المركز الأول بالهاكاثون الإفتراضي لـ كوفيد-١٩.

تهدف مسابقة "الهاكاثون الافتراضي" covid-19 virtual hackathon إلى البحث عن حلول مبتكرة للمشاكل التي يسببها فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، أشادت الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية بمستوى الطلاب، وأنهم نموذج مُشرف للكلية والجامعة والمجتمع متمنيه لهم التوفيق والتقدم.