 ضبط صاحب محل بحوزته أسلحة نارية في قصر النيل - بوابة الشروق
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ضبط صاحب محل بحوزته أسلحة نارية في قصر النيل

كلابشات - ارشيفية
كلابشات - ارشيفية
عاطف محمود
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 2:29 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 2:29 م

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط صاحب محل بحوزته أسلحة نارية بمنطقة قصر النيل وحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت مباحث قسم شرطة قصر النيل ألقت القبض على صاحب محل أدوات منزلية أثناءإستقلاله إحدى السيارات، وعُثر بداخلها على التالى بندقية خرطوش، و11 طلقة من ذات العيار، بندقيتين ضغط هواء ، 16 زجاجة مواد كحولية مختلفة الأنواع، ومبلغ مالى.

واعترف أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وحيازته لزجاجات المواد الكحولية بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

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