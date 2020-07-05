الرئيس الجزائري يزور مقام الشهيد ويضع إكليلا من الزهور بمناسبة عيد الاستقلال

زار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، صباح اليوم الأحد، مقام الشهيد بالجزائر العاصمة، حيث وضع إكليلا من الزهور وترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمناسبة الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال.

وانتقل الرئيس تبون بعد ذلك إلى قصر الثقافة (مفدى زكريا)، حيث وضع إكليلا من الزهور على رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي التي استعادتها الجزائر من فرنسا أول أمس الجمعة بعد احتجازها لأكثر من 170 عاما.

ومن المقرر أن يشهد الرئيس تبون -في وقت لاحق اليوم- مراسم دفن رفات الشهداء بمربع الشهداء بمقبرة العايلة بالجزائر العاصمة.

رافق الرئيس تبون، عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء)، وعدد من الوزراء والفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان.