جانتس ردا على تهديد نتنياهو بإجراء انتخابات جديدة: خضت 3 انتخابات ولا أخشى الرابعة

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الأحد بأن إجراء انتخابات مبكرة سيكون أمرا "غير مسؤول" و "سيئ للغاية" بالنسبة لإسرائيل في الوقت الراهن.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عنه القول في تصريحات إذاعية :"لقد انضممت إلى الحكومة (بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) من أجل منع الذهاب لانتخابات رابعة ... أنا لا أخشاها ، فقد خضت ثلاث انتخابات بالفعل، ولكني أعتقد أنه يجب في هذه المرحلة الابتعاد بإسرائيل عن انتخابات جديدة".

جاء تصريح جانتس بعد تهديد نتنياهو بالدعوة لانتخابات جديدة إذا لم تتم الموافقة على موازنة سنوية خلال الأسبوع الجاري. وبينما يدعم نتنياهو وأغلبية حزبه "ليكود" موزانة سنوية، فإن حزب جانتس "أزرق أبيض" إلى جانب العديد من أعضاء حزب ليكود نفسه يدعمون موازنة نصف سنوية.

وكان نتنياهو قال أمس الأول الجمعة :"أعتزم طرح الموازنة (للتصويت) في غضون أسبوع ... رغم معارضة أزرق أبيض، إذا كانوا يريدون إجراء انتخابات، فإن هذه مشكلتهم".

وقال جانتس إن أهم القضايا لإسرائيل في هذه المرحلة هي مواجهة فيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية، والانقسامات في المجتمع الإسرائيلي، وأمن الدولة.