احتفال بسيط لبايرن ميونخ بـ«الثنائية المحلية»

تم تكريم فريق بايرن ميونخ، المتوج بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا) في قاعة مدينة ميونيخ اليوم الأحد لكنهم لم يظهروا في الشرفة، حيث كان هناك عدد قليل للغاية من المشجعين في الساحة بالخارج بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة إزاء فيروس كورونا المستجد.

وفاز بايرن يبالثنائية المحلية للمرة الثالثة عشر في تاريخه عقب فوزه 4 / 2 على بايرليفركوزن أمس السبت في المباراة النهائية للمسابقة، التي جرت بالملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

ولم يكن اللاعبون يرتدون الزي البافاري التقليدي كما كان الحال في الأعوام السابقة ولكن بدلاً من ذلك كانوا يرتدون ملابس رياضية أو سراويل قصيرة، فيما ارتدى المدرب هانسي فليك قميصا خاصا بالثنائية المحلية الثالثة عشر.

وبينما احتشد ما يقرب من 15 ألف مشجع في ساحة مارينبلاتز، احتفالا بتتويج بايرن بالثنائية في الموسم الماضي، لكن لم يكن هناك سوى عدد من الجماهير اليوم.