سليمان وهدان: الوفد شهد تطورًا كبيرًا في آخر عامين

قال النائب الوفدي سليمان وهدان، الرئيس الشرفي لحزب الوفد ووكيل أول مجلس النواب، إن الحزب شهد تطورًا كبيرًا في آخر عامين على كل المسارات في عهد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وأصبح الوفد جاذبًا ومحل طموح للانضمام له من كافة القيادات الشبابية والنسائية.

وأكد الرئيس الشرفي لحزب الوفد، أن هذا لم يأت من فراغ ولكن من خلال المواقف الثابتة لنواب الأمة تحت قبة البرلمان والقضايا الوطنية التي انحاز لها الوفد لصالح الدولة، لتكون لدينا رؤية واضحة أن مصر أولًا وحزب الوفد.

وتابع "وهدان" قائلا: "ونحن في بداية حياة سياسية جديدة وإنشاء غرفة نيابية ثانية، فحزب الوفد في هذه المرحلة يؤكد على تماسك الدولة المصرية وباسمي وباسم الوفد أدعو كل الأحزاب لتقوية الجبهة الداخلية صمام الأمان للدولة، خاصة وأن لدينا مشكلات على الحدود الغربية وأزمة سد النهضة والإرهاب في سيناء".

وأشار "وهدان" إلى أن جميع الأحزاب السياسية تربي كوادرها على الحفاظ على الجبهة الداخلية في ظل ما تشهده مصر من إصلاح في المسيرة التنموية والسياسية، قائلًا: "ننحاز لكافة القضايا خاصة العمال والفلاحين، ومن هنا نوجه رسالة من محافظة الجيزة لنجدد الثقة في القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات في الأزمة الليبية وسد النهضة".