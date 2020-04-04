مقتل 7 وإصابة 4 جراء حريق بمصنع في شمال الهند

أفادت الشرطة الهندية بمقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بحروق جراء حريق بمصنع بولاية أوتار براديش شمال البلاد اليوم الأحد.



وأشارت تقارير إلى أن الحريق اندلع بمصنع للشموع والألعاب النارية في منطقة غازي آباد، الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترا من العاصمة نيودلهي.



وقال المسؤول الأمني المحلي برابهات كومار إن "الحريق تسبب في تدمير المصنع"، مضيفا :"لقد انتشلنا سبع جثث من مكان الحادث ونعمل على تحديد هويات الضحايا".



ونقلت قناة "نيودلهي تي في" عن شهود عيان القول إن جميع الضحايا من عمال المصنع.



وأضافت الشرطة أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وأي جثث أخرى في موقع الحريق.



وتشهد المصانع الهندية حوادث وحرائق متكررة، وذلك بسبب عدم الالتزام بمعايير السلامة.



ولقي ستة عمال على الأقل حتفهم الأربعاء الماضي وأصيب 17 آخرون بحروق جراء انفجار غلاية بمحطة للطاقة الحرارية في جنوب الهند.