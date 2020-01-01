ألمانيا تسجل 239 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.

وأوضح المعهد اليوم الأحد، أن عدد المصابين بالفيروس في ألمانيا بلغ بذلك 196 ألفا و335 شخصا.

وأضاف المعهد، أن عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 9012 حالة، لافتا إلى أن ذلك يزيد بواقع حالتي وفاة فقط مقارنة بأمس السبت.

وبحسب بيانات المعهد، تجاوز نحو 181 ألفا و700 شخص الإصابة بالفيروس، ويزيد ذلك على ما تم رصده أمس بنحو 300 شخص.

ووفقا لتقديرات المعهد أمس السبت، بلغ عدد إعادة إنتاج العدوى بالفيروس 93ر0، وهذا يعني أن كل شخص يمكنه إصابة أقل من شخص في المتوسط، علما بأن هذا العدد كان يبلغ 84ر0 أول أمس الجمعة.