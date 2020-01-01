 ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في الهند إلى 673 ألفا و165 حالة - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في الهند إلى 673 ألفا و165 حالة

نيودلهي - أ ش أ:
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 10:07 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 10:07 ص

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 673 ألفا و165 حالة، وذلك عقب تسجيل 24 ألفا و850 حالة إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 19 ألفا و268 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 409 آلاف و83 حالة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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