 الإمارات تسجل حالتي وفاة و683 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الإمارات تسجل حالتي وفاة و683 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الامارات - ارشيفية
الامارات - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 3:35 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 3:35 م
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 323 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم، إلى تسجيل 683 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 51 ألفا و540 حالة.

وذكرت أن 440 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 40 ألفا و297 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 47 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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