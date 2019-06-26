 رئيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا يضع تحديا لمدة عام لإصلاح الرعاية الاجتماعية - بوابة الشروق
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رئيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا يضع تحديا لمدة عام لإصلاح الرعاية الاجتماعية

بريطانيا - ارشيفية
بريطانيا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 7:32 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 7:32 م
وضع رئيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا تحديا أمام حكومة المملكة المتحدة لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد في غضون عام.

وقال سايمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الهيئة: "ليس لدينا نظام رعاية اجتماعية عادل ويوفر الموارد الكافية للبالغين". وقال إنه يأمل أن يتم حل مشكلات التمويل في القطاع بحلول الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيسها.

وقال وزير الصحة مات هانكوك لـ(بي بي سي) اليوم الأحد إن حوالي 30 بالمئة من وفيات المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد كانت في دور رعاية كبار السن، وهي نسبة أفضل مقارنة مع دول أوروبية أخرى. ومع ذلك، كشف الوباء عن نقاط ضعف في النظام الصحي، حيث كافحت دور رعاية كبار السن في جميع أنحاء بريطانيا للحصول على معدات الوقائية اللازمة وتسبب الوباء في وفاة الآلاف من السكان المسنين.

ونقلت اليوم الأحد وكالة أنباء بلومبرج عن ستيفنز قوله لبى بى سى "يجب أن نستغل هذه اللحظة لحل المشكلات بشكل دائم، لتوفير الموارد وإصلاح طريقة عمل قطاع الرعاية الاجتماعية في هذا البلد".

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