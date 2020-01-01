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ترامب: سرية الصين وخداعها سمحا بانتشار كورونا في العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هديل هلال
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 2:02 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 2:02 ص

جدد الرئيس الأمريكي هجومه على الصين؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» حول العالم، قائلًا إن «سرية الصين وخداعها وتغطيتها سمحت بانتشار الفيروس في كل أنحاء العالم».

وأضاف «ترامب»، خلال كلمة احتفالا بذكرى عيد الاستقلال، صباح الأحد، أن «الصين يجب أن تُحاسب كلية على انتشار فيروس كورونا»، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت العديد من النجاحات قبل مجيء الفيروس.

وأشار إلى أن الدولة صنعت أجهزة التنفس الصناعي لمواجهة الجائحة، متابعًا: «لدينا الآن أكثر مما نحتاجه ونوزعها على الدول الأجنبية كعلامة من النوايا الحسنة».

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده أجرت فحصًا لفيروس «كوفيد - 19» لنحو 40 مليون مواطن، ذاكرًا أن الولايات المتحدة تنتج الأردية والأقنعة والكمامات، وتسعى للحصول على علاجات ولقاحات للفيروس قبل نهاية هذا العام.


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