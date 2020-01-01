شيكو ناعيا رجاء الجداوي: ليا الشرف إني عرفتك

طلب الفنان شيكو من جمهور الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، قراءة الفاتحة لها؛ ترحما على روحها التي فارقت الحياة صباح اليوم بعد رحلة طويلة ومعاناة مع فيروس كورونا، وعبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" كتب قائلا: "مفيش كلمات توصف رجاء الجداوي، واللي أنتوا شوفتوه من طيبتها على الشاشة وفي البرامج مايجيش فعلا 10% من طيبتها ومشاعرها الطيبة، وأمومتها لكل اللي حواليها".

وتابع: "كان ليا الشرف إني عرفتها في الحقيقة، وليا الشرف إني اشتغلت معاها، ومش مصدق إنني باحط صورتها وأكتب عن رحيلها، ادعولها كتير وادعوا لأميرة بنتها؛ لأنها كانت كل حاجة في حياتها. الوداع يا أشيك فنانة قلبا وقالبا".

وختم كلامه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا رجاء لمحزونون.. اللهم ارض عنها واغفر لها وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة، الفاتحة".