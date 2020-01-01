وزير الداخلية الألماني يدعو لإجراء اختبارات كورونا بالمجان للجميع

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، عن تأييده لإجراء اختبارات مجانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لجميع المواطنين في ألمانيا، مثلما هو مخطط في ولاية بافاريا بالفعل، وذلك على عكس ما يرى وزير الصحة الألماني ينس شبان.

وقال زيهوفر لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، بالنظر إلى خطط ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا: "ماركوس زودر على حق".

وتابع الوزير الاتحادي قائلا: "يتعين علينا اتخاذ إجراء متسق في مكافحة عدوى قد تهدد الحياة، حتى الآن ليس لدينا أية وضوح بشأن الحدوث الفعلي للعدوى في البلاد".

يذكر أن ولاية بافاريا أعلنت إجراء اختبارات مجانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لكل مواطنيها، وهي أول ولاية ألمانية تقوم بذلك والوحيدة حتى الآن.