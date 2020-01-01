الوحدة المحلية بأبو قرقاص: حل مشكلة المياه الجوفية بقرية منسافيس

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، عن حل مشكلة المياه الجوفية بقرية منسافيس، حيث تم الدفع بسيارات كسح ومعدات نظافة لشفط المياه وتجفيفها، بالإضافة إلى الدفع بفرق صيانة لفحص خطوط المياه والكشف عن التسريبات من وصلات المياه.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، أنه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تم كسح جميع بيارات الصرف الخاصة بالمنازل وردم البرك ورشها عن طريق الصحة.

وذكر أن ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الذي وجه بسرعة حل أية شكوى ترد من المواطنين، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.