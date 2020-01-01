استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين: توقعات بإعادة انتخاب كويكي حاكمة لطوكيو

أشارات استطلاعات للرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في اليابان إلى أن حاكمة طوكيو الحالية، يوريكو كويكي، من المتوقع أن تحقق فوزا سهلا في الانتخابات لاختيار حاكم طوكيو، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية وتلفزيون طوكيو.



وذكرت كويكي، التي أصبحت أول امرأة تقود العاصمة اليابانية منذ أربع سنوات أنها "سعيدة للغاية بسبب حصولها على دعم قوي من سكان طوكيو".



وأضافت كويكي أن الأولوية الرئيسية لطوكيو ستكون مكافحة وباء فيروس كورونا. وتجاوز عدد الإصابات الجديدة مئة حالة في مدينة الأولمبياد لليوم الرابع على التوالي اليوم الأحد.



وتابعت أن طوكيو ستنشئ منظمة، معادلة للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها للاستعداد لموجة أخرى من الإصابات.