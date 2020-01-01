الأمير وليام يحتفل بتخفيف الإغلاق فى حانة بإنجلترا

دشن الجمعة دوق كامبريدج الأمير وليام من مدينة نورفولك فى المملكة المتحدة إعادة فتح الحانات والمقاهى والمطاعم المقرر لها السبت فى إنجلترا وأيرلندا الشمالية فى إطار عملية الرفع التدريجى لإجراءات الإغلاق المفروضة للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتناول الأمير وليام نصف لتر من الجعة ورقائق فى حانة روز آند كراون، حيث تحدث إلى المالك والموظفين حول العودة إلى العمل وسط إرشادات صحية جديدة، وفقا لشبكة يورو نيوز.

وتوجه وليام إلى حانة روز آند كراون التاريخية الواقعة فى سميتيسان على بعد نحو خمسة أميال من منزله فى أنمر نورفورك هيل.

وخلال مرحلة الاحتواء تبرعت الحانة بمخزونها المتبقى من الجعة إلى جمعية Purfleet Trust، التى تقدم المساعدة للأشخاص المشردين.

وسمحت الحكومة البريطانية للحانات بإعادة فتح أبوابها مع سائر قطاع الضيافة والسياحة السبت، فيما ستبقى النوادى الرياضية مغلقة لبضع أسابيع.

وقال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إن على الجميع التصرف بمسئولية والحفاظ على التباعد الاجتماعى لدعم قطاع الأعمال وعدم المجازفة بموجة ثانية من فيروس كورونا.

وذكرت تقارير أن بعض محلات قص الشعر فتحت أبوابها بحلول منتصف الليل فى حين تم السماح للحانات ببدء العمل اعتبارا من الساعة 0500 بتوقيت جرينتش. وقال جونسون إن رسالته هى «تمتعوا بالصيف بشكل آمن» وعدم وقف التقدم الذى تم إحرازه فى كبح الجائحة.