مؤرخ بريطاني يتخلى عن منصبه في جامعة كامبريدج بسبب تصريحات بشأن العبودية

ترك مؤرخ ملكي بريطاني منصبه الفخري في جامعة كامبريدج كما تخلت عنه دار النشر المتعاونة معه بعد تصريحات مثيرة للجدل قال فيها إن العبودية لم تكن من أشكال الإبادة الجماعية.

وقال ستاركي في مقابلة عبر الإنترنت نهاية الشهر الماضي، إن حركة "حياة السود مهمة" تمثل "الجانب الأسوأ من ثقافة الأمريكيين السود". وأضاف ستاركي "الاستعباد لم يكن إبادة جماعية. لو كانت كذلك لما كنا رأينا هذا العدد الكبير من السود في إفريقيا أو بريطانيا أليس كذلك؟ لقد نجا عدد كبير منهم"، وفقا لوكالة الصحافة الفرسية.

وقد جاءت تصريحات ستاركي في فترة مراجعة عميقة للتاريخ الاستعماري البريطاني، إثر الزخم المتجدد لحركة "حياة السود مهمة" بعد مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، وما نجم عنها من تظاهرات منددة بالعنصرية في بلدان عدة بينها بريطانيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وقد أثارت هذه التصريحات انتقادات بينها من وزير المال والداخلية السابق ساجد جاويد الذي وصف ستاركي بأنه عنصري.

وكتب جاويد في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الخميس الماضي "نحن أنجح ديموقراطية متعددة الأعراق في العالم ولدينا الكثير لنفخر به. لكن تعليقات ديفيد ستاركي العنصرية تذكرنا بوجهات النظر المقيتة التي لا تزال موجودة". وقد نشرت وسائل إعلام بريطانية هذه التغريدة، كما أن كلية فيتزوليام في جامعة كامبريدج قبلت استقالة ستاركي في اليوم التالي.

كذلك أنهت جامعة كانتربيري كرايست تشرتش في جنوب شرق إنجلترا تعاونها مع ستاركي بصفته أستاذا زائرا، واصفة تصريحاته بأنها "غير مقبولة البتة". وأعلنت دار "هابركولنز" البريطانية للنشر أنها لن تنشر أي كتاب بعد اليوم لستاركي. وقالت "آخر كتاب لنا مع الكاتب كان في 2010 ولن ننشر أي كتب أخرى له بعد اليوم".