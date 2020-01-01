 اليوم.. نايل سينما تودع رجاء الجداوي بعرض آخر حلقة لها في كلوز آب - بوابة الشروق
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اليوم.. نايل سينما تودع رجاء الجداوي بعرض آخر حلقة لها في كلوز آب


نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 2:28 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 2:28 م

نعى الإعلامي أسامة البهنسي رئيس قطاع المتخصصة، الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

 

وقال البهنسي، إن قناة نايل سينما تودع الفنانة رجاء الجداوي عبر عرض فواصل خاصة عنها على شاشتها، فضلا عن برنامج خاص يتم تحت إشراف السيناريست سيد فؤاد الجناري ويتضمن عرض آخر لقاء معها في برنامج "كلوز آب" من مهرجان أسوان لسينما المرأة 2020.

 

الحلقة من تقديم الإعلامية إنجي علي، إعداد سيد شعبان، إخراج كريم سمير، مخرج منفذ شادي أحمد، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 3 عصر اليوم الأحد، وتعاد 10 مساء نفس اليوم.

 


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