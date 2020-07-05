إجراء عمليه استكشاف لطفل مصاب بكورونا ببني سويف

أكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، على إجراء فريق من الأطباء المتميزين بمستشفى ناصر العام برئاسة الدكتورة سالي الخولى مدير المستشفى،فجر اليوم الأحد، عمليه استكشاف لطفل عمره تسع سنوات، من منشاه الحاج، مركز اهناسيا غرب بنى سويف، مصاب بالكورونا، و يعاني من صدمه تسمميه حاده، وارتفاع بوظائف الكبد، حيث تم إجراء العمليه بنجاح، وتم وضع الطفل بعنايه الأطفال بالمستشفى، عقب الانتهاء من العمليه.

أجري العمليه فريق من الأطباء والتمريض المساعد مكون من الدكتور محمد شاكر العقيلى أخصائي الجراحه والأورام، والدكتور وائل سيد أخصائي الجراحه، والدكتور أحمد عبد اللطيف اخصائي الأطفال، والدكتور أيمن هنداوي اخصائي التخدير، وفي تواجد كل من الدكتور أحمد بغدادي مدير إداره العلاجي، والدكتور محمود حسين مدير إداره المستشفيات، بإتخاذ قرار إجراء العمليه وفريق العمل من التمريض .