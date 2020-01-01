التنمية المحلية: توجيه 41 مليون جنيه للإسهام في مشروع مسار العائلة المقدسة

جارٍ تنفيذ مشروع تحسين الخدمات العامة بالمحافظات بنحو 7 ملايين يورو بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

قالت وزارة التنمية المحلية، إنه تم التوجيه المالي المطلوب وقيمته 41 مليون جنيه للإسهام في الانتهاء من كافة نقاط مشروع مسار العائلة المقدسة بشكل متكامل، والذي وفرته الهيئة العامة للتنمية السياحية بتوجيه من وزارة السياحة والأثار، مشيرة إلى أنه يجرى حاليًا إعداد المخطط الاستثماري للمشروع وإعداد البرامج السياحية وربط نقاط المسار بالمزارات السياحية القائمة بكل محافظة من المحافظات الـ ثمانية التي يمر بها المسار.

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها اليوم الأحد، أن مشروع مسار العائلة المقدسة تديره لجنة عليا موسعة تضم أعضاء مجلس النواب والكنيسة وممثلي المحافظات الثمانية التي يقع في نطاقها النقاط الـ 25 للمسار، موضحة أنه ضمن تطوير المسار تم تطوير منطقة مصر القديمة، وإزالة مقلب قمامة لقطاع غرب القاهرة وتحويله إلى حديقة مفتوحة جاري تطويرها لتصبح متصلًا سياحيًا بين مجمع الأديان ومتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة التجريبية لمسار العائلة المقدسة والتي تشمل محافظتي البحيرة والقاهرة، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمحافظة البحيرة، تم رصف وتوسعة الطريق المؤدي إلى الأديرة الثلاثة بمنطقة وادي النطرون بالمحافظة، وهم دير البرامواس والسريان والأنبا بيشوي، بطول 1,5 كيلو متر بتكلفة 3,4 مليون جنيه، فضلًا على زراعة 250 نخلة من أصل 1200 نخلة و وزراعة باقي العدد بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة دمنهور.

وأشارت إلى أنه تم تصميم ثلاث مخيمات تعود إلى العصور القبطية القديمة كنقاط استراحة للسائحين على الطريق المؤدى إلى الأديرة الثلاث بالتعاون مع قسم الأثار بكلية الآداب، بجانب تزويد الطريق بلوحات إرشادية موضح عليها أيقونة العائلة المقدسة والتى توضح معالم المدينة السياحية أمام مدخل مدينة وادى النطرون بطريق القاهرة إسكندرية.

ونوهت إلى أن مسار العائلة المقدسة مشروع قومى بدأ بمباركة "بابا الفاتيكان"، وإعتماده كأيقونة حج إلى مصر، ضمن رحلات الحج السياحى، موضحا أن مباركة البابا بمثابة دعوة للحجاج الكاثوليك حول العالم لأداء شعائرهم الدينية فى مصر، مشيرة إلى أن مسار العائلة المقدسة يمثل نقاط التوقف للعائلة المقدسة خلال رحلة هروبها إلى مصر، ويمتد المسار من نقطة الدخول عند رفح فى الشمال الشرقى عبر منطقة الدلتا، ثم القاهرة إلى وادى النطرون، مرورا بالمنيا ثم أسيوط، ويعد أطول مسار حج فى العالم داخل الدولة.

وفي سياق آخر، وفيما يتعلق بالشراكات مع المنظمات الدولية، أشار التقرير إلى أنه تم الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، والذي بدوره تكفل بتمويل دعم استثنائي للفئات الأكثر احتياجًا والتي تأثرت بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وبلغ دعم الفرد الواحد 500 جنيهًا لعدد 12 ألف سخص والذي أعدت الوزارة قوائم بهم.

وتابع التقرير "أنه جاري أيضًا توقيع مذكرة تعاون مع البرنامج تشمل الإشراف على تمويل عدة مشروعات تهم الوزارة من بينها مشروعات لدعم القرى والحيازات الصغيرة وتجميعها وتمكين المرأة ومشروع إنشاء آبار حصاد الأمطار وغيرها من المشروعات".

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، يتم تنفيذ معها حاليًا مشروع تحسين الخدمات العامة بنحو 7 ملايين يورو، حيث فاز المشروع بالجائزة الثانية على على الساحة الأفريقية والمقدمة من الرابطة الأفريقية، فضلًا عن أن الوزارة تنفذ مشروع " تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، حيث يطبق الان على 10 محافظات بتمويل قدره 4.2 مليون جنيه.

وتابع: "أنه بمقتضى تلك الشراكة تم إنشاء وحدات سكانية بكل محافظة، وجاري خلال الفترة المقبلة إطلاق لوحة بيانات إلكترونية تشمل كل مؤشرات السكان وتحديثها أمام صانع القرار بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.