محافظ الإسماعيلية يتفقد الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد

تفقد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد ومتابعة العمل فى أقسام الوحدة المحلية والإدارة الهندسية والمركز التكنولوجى للخدمات الجماهيرية وإدارات الأملاك والحسابات وجميع الأقسام الأدارية.

والتقى بشارة بالعاملين وموظفى مجلس المدينة ووجه ببذل أقصى الجهود من جميع العاملين لخدمة المواطنين وتلبية مطالبهم طبقا للوائح والقوانين .

وخلال الزيارة تفقد بشارة نادى وشاطىء فايد الجديد أحد الأندية التابعة للمحافظة ووجه بوضع خطة تنفيذية لتطوير ورفع كفاءة جميع الأندية والشواطئ ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، خاصة أن مدينة فايد تشهد إقبالا من زوار السياحة الداخلية .