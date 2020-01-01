جثمان رجاء الجداوي يواري الثرى في مقابر العائلة بالقاهرة

الطب الوقائي يشرف على إجراءات الدفن.. وحضور فني محدود لمراسم الجنازة

شيعت ظهر الأحد، جنازة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ81 عاما، بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية بالعناية المركزة، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأنهى فريق من الطب الوقائي إجراءات الدفن بمقابر الأسرة بالبساتين بعد أداء صلاة الجنازة، بحضور العائلة وبعض نجوم الوسط الفني من بينهم أشرف زكي، فيفي عبده، إلهام شاهين، منير مكرم، شيماء سيف، محمد الشقنقيري، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وكان قد أدى عدد من الأطباء وطاقم التمريض والعاملين فى مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية، صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، قبل تحرك الجثمان ليستقر بمثواه الآخير بمقابر الأسرة بالبساتين، وذلك وفق صورة نشرتها صفحة مستشفى الطوارئ بأبو خليفة فى محافظة الإسماعيلية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لصلاة الجنازة، وكتبت فى تعليقها: "المغفور لها - بإذن الله- رجاء الجداوى.. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا".

وتم نقل جثمان الراحلة من مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية، بعد أن سافرت ابنتها الوحيدة أميرة حسن مختار لتسلمه.

وقد دخلت الفنانة رجاء الجداوي العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، بعد تدهور حالتها الصحية، أكثر من مرة.

وأعلنت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" عن وفاة والدتها، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، حيث كتبت: "مامي في ذمة الله".

وكانت الفنانة رجاء الجداوى مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها منذ فترة وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحيةإلى أن تم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، إلى أن وافاتها المنية.