يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا في غزة ردا على إطلاق صواريخ

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء اليوم الأحد، في موقعها الإلكتروني أنه تردد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم أهدافا في قطاع غزة، بعدما أشار إلى إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع على إسرائيل في وقت سابق اليوم.

وكانت قد دوت صافرات الإنذار في مجتمعات إسرائيلية قرب القطاع الساحلي الفلسطيني، وسط تحذيرات للسكان بضرورة الإسراع في الاحتماء بالغرف الآمنة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه تم إطلاق صاروخين باتجاه "الأراضي الإسرائيلية" قبل غروب الشمس، بينما اعترضت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي مقذوفا ثالثا أطلق بعد الغروب.