 الأمن العراقي يفرق مظاهرة ضد السعودية احتجاجا على الإساءة للسيستاني - بوابة الشروق
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الأمن العراقي يفرق مظاهرة ضد السعودية احتجاجا على الإساءة للسيستاني

د ب أ
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 3:16 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 3:16 م

أفاد شهود عيان اليوم الأحد بأن القوات الأمنية العراقية فرقت مظاهرة لعشرات العراقيين الشيعة احتجاجا على قيام صحيفة سعودية بنشر كاريكاتير يسيء للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني.

وذكر الشهود أن القوات الأمنية العراقية سارعت إلى تفريق المظاهرة باستخدام خراطيم المياه ومنعها من الدخول إلى المنطقة الخضراء وملاحقة المتظاهرين ومصادرة كاميرات عدد من المصورين .

وأوضح الشهود أن المظاهرة أقيمت في ساحة عبد العزيز الحكيم المؤدية إلى بوابة المنطقة الخضراء في حي الكرادة ، ورددوا شعارات تندد بهذا التصرف الذي يسيء إلى شخص السيستاني ، وطالبوا بإنزال القصاص على الأطراف التي تقف وراءه.

وكانت أحزاب وشخصيات شيعية قد أدانت قيام صحيفة الشرق الأوسط السعودية بنشر صورة كاريكاتيرية تسيء إلى السيستاني قبل أيام وطالبت بمحاسبة من يقف وراء هذا التصرف.


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