طهران: تسمم 70 عاملا جراء استنشاقهم لغاز الكلور من مجمع للبتروكيماويات جنوب الأهواز

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أعلنت طهران -اليوم السبت- تسمم 70 عاملا؛ جراء استنشاقهم لغاز الكلور من مجمع "كارون" للبتروكيماويات في مدينة معشور جنوب إقليم الأهواز.

وقال المتحدث باسم لجنة حالات الطوارئ في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبتروكيماويات محسن أديبي - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - إنه "تم تسريب غاز أيزوتانك الكلور خلال عملية تخزينه في المخازن البتروكيماوية في مجمع "كارون" للبتروكيماويات بمدينة معشور جنوب إقليم الأهواز، وتمت السيطرة على التسريب".

وأضاف أديبي: "أن التحقيقات الأولية كشفت عن إصابة عدد من الموظفين بمضاعفات طفيفة جراء استنشاق غاز الكلور، وتم إرسالهم إلى مراكز الطوارئ بالمنطقة لفحصهم ومعالجتهم".

يذكر أن هذه سادس حادثة "غامضة" في المنشآت الإيرانية تحدث خلال الـ10 الأيام الماضية، حيث تعرضت قاعدة "خجیر" الجوية شرق طهران لانفجار مهيب في 26 يونيو الماضي، كما اندلع حريق في محطة كهرباء شيراز في نفس اليوم.

وفي 30 يونيو، أدى انفجار في مركز طبي شمال طهران إلى مقتل 19 شخصا وجرح العشرات، كما شهدت منشأة "نطنز" النووية، أمس الأول، انفجارا هائلا، أدى لحريق في موقع لأجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

وفي صباح اليوم، اندلع حريق هائل في محطة الزرقان للطاقة الكهربائية في مدينة الأهواز أدى إلى تدمير قسم كبير من المحطة.