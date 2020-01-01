إيهاب توفيق ناعيا رجاء الجداوي: كانت من الناس المحترمين الذين تركوا بصمة كبيرة في حياتنا

نعى الفنان إيهاب توفيق، الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال «توفيق» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إن «الفنانة الراحلة كانت سيدة جميلة وعظيمة، ومن الناس المحترمين الذين تركوا بصمة كبيرة في حياتنا، ليس فقط فنيًا ولكن أخلاقيًا أيضًا».

وتابع: «الواحد لو هيقعد يتكلم عن الفنانة رجاء الجداوي هيقول كلام كتير في حقها من جميع النواحي»، مستطردًا: «كانت مثال للفن والشياكة والرقي والاحترام والثقافة والأدب والتاريخ المشرف».

وشيعت ظهر الأحد، جنازة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية بالعناية المركزة، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وتلقت «الجداوي» العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية منذ أكثر من شهر وأجريت لها ثلاث مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس، وحصلت على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين.

ونُقلت إلى العناية المركزة في الثاني من يونيو الماضي، بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.