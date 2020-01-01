ترامب: 99% من الإصابات بكورونا غير ضارة على الإطلاق

الرئيس الأمريكي يهاجم الصين واليسار المتطرف والإعلام في ذكرى الاستقلال.. وحرق العلم الأمريكي قرب البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس السبت، إن 99% من حالات فيروس كورونا (كوفيد-19) غير ضارة على الإطلاق، وذلك للتقليل من خطورة الزيادة القياسية في عدد الإصابات التي تشهدها بلاده في الأيام الأخيرة.

وأضاف ترامب، خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض بمناسبة عيد الاستقلال، أنه تم إجراء اختبارات على حوالي 40 مليون شخص، وأظهرت أن 99 % من الإصابات بفيروس كورونا "غير ضارة على الإطلاق"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وعلى الرغم من تزايد الانتقادات لأسلوب معالجته للجائحة، قال ترامب إنه يجب محاسبة الصين على تقاعسها عن احتواء المرض.

وقبل ساعات من خطاب ترامب، أعلنت ولاية فلوريدا عن عدد قياسي من الإصابات بالفيروس بلغ 11 ألفا و458 في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلن كارلوس خيمينز، رئيس بلدية منطقة ميامي ويد التي يبلغ عدد سكانها 2.7 مليون نسمة، الجمعة الماضية، حظرا للتجول اعتبارا من الساعة العاشرة مساءا بالتوقيت المحلي. وأوضح خيمينيز أن "الهدف هو منع السكان من المجازفة ومن التجول مع الأصدقاء في مجموعات، بعدما تبين أن ذلك يشكل عاملا لانتشار سريع للفيروس"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي أتلانتا في ولاية جورجيا وناشفيل بولاية تينيسي، ألغيت حفلات موسيقية أو ألعاب نارية. أما في هيوستن (ولاية تكساس) التي تعد بؤرة للوباء في الجنوب، فقد احتفل الأمريكيون بهذا العيد الوطني عبر الانترنت.

من جهة أخرى، تعهد ترامب خلال كلمته، بدحر "اليسار المتطرف"، منددا بالمحاولات التي جرت في الآونة الأخيرة لإزالة النصب التذكارية لشخصيات تاريخية بوصفها محاولات لتدمير الولايات المتحدة وخلافا للخطب الرئاسية الداعية في هذه الذكرى إلى تعزيز الشعور الوطني ووحدة الأمريكيين. كما هاجم ترامب وسائل الإعلام التي "تتهم معارضيها ظلما بالعنصرية".

وقال ترامب قبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية: "بقدر ما تكذبون وتفترون (...) بقدر ما سنعمل من أجل قول الحقيقة وسننتصر".

وهذه السنة، بدت احتفالات 4 يوليو التي تشهد تقليديا عروضا وحفلات شواء وألعابا نارية، محدودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بسبب انتشارفيروس كورونا.

وبعد الخطاب الرئاسي العنيف، قامت طائرات من الحرب العالمية الثانية وسرية طائرات من وحدة "بلو انجلز" التابعة للبحرية الأمريكية بعرض جوي.

في غضون ذلك، قام متظاهرون بحرق العلم الوطني الأمريكي بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، بعد خطاب ترامب.

وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي أن المتظاهرين رددوا شعارات مناهضة للإبادة الجماعية والحرب. ومن بين الهتافات التي رددها المحتجون: "أمريكا لم تكن عظيمة على الإطلاق". فيما انتشرت الشرطة في المكان.

وفي واشنطن، دعت حوالى 20 منظمة إلى التظاهر خصوصا أمام نصب أبراهام لينكولن الذي ألقى من أمامه زعيم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج خطابه الشهير "لدي حلم" في 1963.

من جهته، صرح المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، أمس السبت، أن "بلدنا تأسس على فكرة مفادها أننا نولد جميعا متساوين".

واضاف بايدن: "لم نكن يوما بمستوى هذه الفكرة"، داعيا إلى الاتحاد لتجاوز "أكثر من مئتي عام من العنصرية الممنهجة".