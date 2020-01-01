قيرغيزستان تسجل 283 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية قيرغيزستان، اليوم الأحد، تسجيل 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 7 آلاف و377 حالة.

وقال مركز الاستجابة لفيروس كورونا، في بيان (نقلته وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية)، إنه في يوم 5 يوليو 2020، تم تسجيل إجمالي 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل الجمهورية، منها 162 حالة في العاصمة بيشكيك، و31 حالة في منطقة تشوي.

وأضاف المركز: "أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد بلغ حتى الآن 7 آلاف و377 حالة، فيما تم إدخال 628 مريضاً إلى المستشفى، 16 منهم في وحدات العناية المركزة، بينما يتلقى 3859 شخصًا العلاج في منازلهم".

أما عن حالات الشفاء في الجهورية الواقعة بوسط آسيا، فقد أعلن المركز خروج 88 مريضاً من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء التام، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 2802، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات من فيروس كورونا في قيرغيزستان 88 حالة.