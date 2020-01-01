أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 8 حالات إصابة جديدة بينها حالتا إصابة بعدوى محلية تم تسجيلهما في بكين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83 ألفا و553 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أنه تم أمس الإبلاغ عن 6 إصابات جديدة وافدة من الخارج، بواقع 3 في مقاطعة قانسو، وحالة واحدة في بلدية تيانجين، وأخرى في شنجهاي، وحالة واحدة في مقاطعة سيتشوان، ليصل العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 1931 حالة غادر منها 1863 شخصا المستشفيات بعد الشفاء.

وأضافت اللجنة أن 7 أشخاص غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78 ألفا و516 شخصا، فيما لايزال 4201 شخص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد خروج 1072 شخصا من الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، ليصل إجمالي تلك الحالات التي لاتزال قيد الملاحظة الطبية إلى 99 حالة منها 63 حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية أمس، تم تسجيل 1258 حالة إصابة مؤكدة بينها 7 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، 46 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و449 إصابة في تايوان بينها 7 حالات وفاة، فيما خرج من المستشفيات 1145 مريضا في هونج كونج، 45 مريضا في ماكاو، و438 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.