«قومي المرأة» يواصل تنفيذ حملة طرق الأبواب لمناهضة الختان بشمال سيناء

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واصل فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، اليوم السبت، حملة طرق الأبواب لمناهضة ختان الاناث، وذلك في إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقالت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء احسان داود الغالي إن الحملة تشارك فيها الرائدات الصحيات من خلال جولات ميدانية للتوعية الصحية للأهالي على مستوى المحافظة والتوعية برسائل حملة طرق الأبواب التي تنفذها فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات تحت عنوان (احميها من الختان).

وأشارت إلى أن حملة اليوم شاركت فيها 38 رائده صحية من خلال جولاتهن الميدانية للتوعية الصحية للأهالي للتوعية برسائل حملة طرق الأبواب (احميها من الختان)، حيث استهدفت الحملة 1878 سيدة، و761 رجلا، و731 طفلا وطفلة بإجمالي عدد مستهدفين 3 آلاف و370 فردا.

جدير بالذكر أن حملة طرق الأبواب (احميها من الختان) بدأت نشاطها في مختلف المحافظات اعتبارا من 14 يونيو الجاري، وتضمنت العديد من الأنشطة، وتمتد حملة طرق الأبواب بجميع المحافظات حتى 14 يوليو المقبل ولمدة 8 أيام خلال الشهر بمعدل يومين في الأسبوع، بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والمدن والقرى والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.