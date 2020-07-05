الأمن العراقي: إطلاق صاروخ كاتيوشا باتجاه المنطقة الخضراء

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، إطلاق صاروخ نوع كاتيوشا مِن منطقة علي الصالح بالعاصمة بغداد باتجاه المنطقة الخضراء.

وقالت خلية الاعلام الأمني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، إن الصاروخ سقط بجوار أحد المنازل بالقرب من قناة بلادي، ما أدى جرح طفل وحصول أضرار في المنزل.

وذكرت أن القوات العراقية في الوقت ذاته تمكنت مِن إحباط هجوم آخر في منطقة أم العظام والسيطرة على صاروخ نوع كاتيوشا أيضا وقاعدة الإطلاق.

ولفتت إلى أن هذا الصاروخ كان موجه نحو معسكر التاجي شمالي العاصمة.

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت في وقت سابق اليوم بأن منظومة صواريخ باتريوت صدت هجوما بصاروخ كاتيوشا استهدف مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد.

وكان قد تم الإعلان أمس أن القوات الأمريكية أجرت اختبارا لصواريخ باتريوت لحماية مقر السفارة الأمريكية ببغداد.