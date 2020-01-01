تفقد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة مرسى مطروح. وذلك ضمن عدد من الجولات التفقدية التى سيقوم بها فى مختلف الفروع الثقافية لمتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا استعداد لبدء عودة النشاط فى 15 يوليو الجارى.

وتفقد رئيس الهيئة كافة جوانب القصر للتأكد من وضع العلامات الإرشادية لدخول وجلوس رواد القصر، مؤكدًا على ضروة اتخاذ كافة الإجراءات من ارتداء الكمامات والتباعد بين الرواد داخل قاعات الأنشطة والمكتبة والمسرح.

ووجه عواض، لكافة مديرى الأفرع الثقافة بضرورة التشديد على تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس حسب طبيعة كل موقع، كما أكد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ هذه الإجراءات قبل الموعد المحدد لبدء النشاط بوقت كاف.