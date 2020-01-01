كاني ويست يعلن عبر تويتر خوضه انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة 2020

أعلن مغني الراب الأمريكي كاني ويست في تغريدة له يوم السبت أنه سيترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة.

وغرد ويست في يوم الاستقلال "يجب أن نحقق الآن وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. إنني أعلن خوضي انتخابات رئاسة الولايات المتحدة" وارفقها بهاشتاج # فيجين2020 (رؤية 2020).

يشار إلى أنه في عام 2018 أعلن ويست ، الذي كان أحد الفنانيين الناشطين القلائل الذين دعموا ترامب، أنه ينأى بنفسه عن السياسة بعد أسابيع فقط من إعلان حبه للرئيس في اجتماع غير عادي بالمكتب البيضاوي.

وبعد زيارة البيت الأبيض، قال إنه "[أدرك] أنني استخدمت لنشر رسائل لا أؤمن بها"، مضيفًا أنه سينأى بنفسه عن السياسة ويركز تمامًا على الإبداع.

ويعرف الموسيقي البالغ من العمر 43 عامًا بتصريحاته الغريبة ولم يتضح على الفور ما إذا كان يخطط لتنفيذ تصريحه فعلا أم لا .