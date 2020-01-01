 مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يعتزم مساءلة الرئيس روحاني حول الأوضاع الاقتصادية - بوابة الشروق
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مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يعتزم مساءلة الرئيس روحاني حول الأوضاع الاقتصادية

د ب أ
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 1:56 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 1:56 م

قدم 200 نائب في مجلس الشورى الاسلامي الإيراني مشروع قرار للهيئة الرئاسية بالمجلس لمساءلة رئيس الجمهورية حسن روحاني حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد والاتفاق النووي.

 

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الأحد، عن النائب علي خضريان في تصريح له أن عدد النواب الموقعين على مشروع القرار لمساءلة رئيس الجمهورية بلغ 200 نائب.

 

ويتضمن مشروع القرار أسئلة حول 5 محاور يستلزم الرد عليها من قبل رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الشورى الاسلامي في اقرب فرصة ممكنة.

 

وقال روحاني، الذي تنتهي ولايته كرئيس في مايو العام المقبل إن العقوبات الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ووباء فيروس كورونا المستجد في العالم وراء الأزمة الاقتصادية.

 

ويضغط المتشددون في إيران على روحاني منذ فوزهم في الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي. ويتهمونه بتقديم الكثير جدا من التنازلات للدول الغربية والحصول على القليل مقابل ذلك.

 


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